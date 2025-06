Nato intesa non scontata Dubbi sull’accordo per le spese al 5% Trump pubblica un messaggio privato di Rutte | Otterrai un grande successo

Il vertice NATO di domani promette scintille, con decisioni cruciali che potrebbero ridefinire gli equilibri globali. Tra tensioni, alleanze e il coinvolgimento di Donald Trump, l'esito resta incerto ma ricco di potenzialità.

Roma, 24 giugno 2025 - Domani il vertice della Nato raggiunge il suo culmine. Gli occhi sono puntati sul Medio Oriente, ma i capitoli sul tavolo sono tanti ed essendoci di mezzo il presidente americano, Donald Trump, non si saprà fino all’ultimo come andrà a finire, anche se il tycoon ha espresso la sua volontà di “lavorare bene con tutti”. Dall’aumento per le spese militari, all’Ucraina, passando per l ’alleanza fra Francia, Germania e Regno Unito, il rischio è che un mancato accordo sulla difesa possa provocare ulteriori tensioni fra Washington e il resto del Patto Atlantico. A partire dai distinguo di Donald sull’articolo 5, quello che stabilisce il principio fondamentale della difesa reciproca tra i membri Nato: “È interpretabile”, dice, senza chiarire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nato, “intesa non scontata”. Dubbi sull’accordo per le spese al 5%. Trump pubblica un messaggio privato di Rutte: “Otterrai un grande successo”

