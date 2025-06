Nato e difesa europea ora o mai più Il fronte industriale contro la minaccia russa

In un contesto di crescenti minacce e tensioni globali, l’Europa si riscopre protagonista nel difendersi e rafforzarsi. Il Defence Industry Forum, in corso oggi e domani, sottolinea con forza che ora o mai più è il momento di investire nell’industria della difesa, pilastro fondamentale per la sicurezza collettiva. La sfida è aperta: proteggere i nostri confini richiede azioni decise e innovative, perché la vera forza risiede nella resilienza europea.

Il Defence Industry Forum, in corso oggi e domani, ha delineato una visione netta: l'Alleanza Atlantica deve rafforzare la propria resilienza strategica, partendo dall'industria della difesa. Tra minacce convenzionali e ibride, la capacità di produrre, innovare e cooperare industrialmente diventa oggi una condizione imprescindibile per garantire la sicurezza collettiva. La politica della difesa Il ministro della Difesa dei Paesi Bassi, Ruben Brekelmans, ha sintetizzato con chiarezza il principio su cui si fonda la deterrenza militare credibile: "Gli uomini che difendono le nostre nazioni possono farlo solamente con l'equipaggiamento giusto".

