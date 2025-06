Nato Donald Trump e il messaggio privato di Mark Rutte | L' Europa pagherà molto sarà una tua vittoria

L’annuncio di Donald Trump e il messaggio privato di Mark Rutte segnano un momento cruciale per l’Europa e la Nato. Con il nuovo impegno di aumentare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035, si apre una fase di rinnovata solidarietà e potenziale sviluppo strategico. Il segretario generale dell'Alleanza celebra questa svolta, che potrebbe trasformare il panorama geopolitico globale. Ma quali sono le implicazioni di questa decisione?

Il segretario generale dell'Alleanza nordatlantica si congratula con il presidente degli Stati Uniti dopo l'ok dei Paesi membri di portare al 5% del Pil l'obiettivo di spesa militare entro il 2035 (dal 2014 era fermo al 2%). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nato, Donald Trump e il messaggio privato di Mark Rutte: "L'Europa pagherà molto, sarà una tua vittoria"

