Nato Conte | Stanno disegnando un futuro che minaccia la speranza

Nato Conte stanno disegnando un futuro che rischia di minacciare la speranza di un mondo più giusto e sostenibile. In un momento cruciale, Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha sottolineato l’esistenza di soluzioni alternative alle politiche mainstream proposte dall’UE e dalla NATO. La sua voce si leva in un appello rivolto a tutti noi: è il momento di mettere al centro della discussione un futuro diverso, più equo e solidale.

L’AIA – “Grazie per la risposta al mio appello pubblico. Siamo circa 50 o più movimenti politici e partiti rappresentati qui, per dire che esiste una soluzione alternativa alla soluzione univoca che i nostri governi ci propongono all’interno dell’Unione Europea e nella Nato”, in quel “Summit Nato a qualche chilometro di distanza da qui”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento all’iniziativa della delegazione pentastellata al parlamento europeo “No Rearm, No War”, in corso in una sala del parlamento olandese all’Aia. “E’ davvero coinvolgente – ha proseguito Conte – vedere così tante persone, voci, che provengono da diverse parti dell’Europa, uniti da una missione comune in questa epoca di incertezza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it