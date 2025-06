Nasce l' associazione politica Re-Start | tavola rotonda con Oliviero

Nasce Re-start Caserta, un’associazione politica pronta a rivoluzionare il panorama locale con entusiasmo e innovazione. Con uno sguardo rivolto al futuro e radici profonde nel territorio, questa realtà si propone di coniugare tradizione e progresso attraverso il dialogo e la collaborazione. La sua prima uscita pubblica, accompagnata dalla tavola rotonda con Oliviero, segna un nuovo capitolo per la città. Un’occasione da non perdere per scoprire come il cambiamento possa partire dal cuore di Caserta.

La locandina con lo sfondo della Reggia, la promessa di coniugare l’innovazione e l’identità del territorio con le migliori energie e, soprattutto, il ritorno del dialogo con la città: questo si propone di fare Re-start Caserta, la neonata associazione che avrà la sua uscita pubblica domani -. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Nasce l'associazione politica Re-Start: tavola rotonda con Oliviero

