Nasce il Comitato promotore per la tutela dell’ambiente Primo passo una petizione sui rifiuti

A Latina, nasce il Comitato promotore per la tutela dell’ambiente, un'alleanza tra cinque importanti associazioni dedicate alla salvaguardia della nostra città e del suo vasto territorio. Il primo passo concreto? Una petizione sui rifiuti, simbolo della volontà di agire subito per un futuro più pulito e sostenibile. Unendo le forze, possiamo fare la differenza: insieme, proteggiamo il nostro patrimonio naturale e promuoviamo un cambiamento reale.

Nasce a Latina il Comitato promotore per la tutela dell'ambiente che ha come principale obiettivo la "salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità della città capoluogo e del suo vasto territorio provinciale". Il Comitato nasce grazie alla sinergia tra cinque delle associazioni principali.

