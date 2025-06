Nasce Gustatio | l' associazione enogastronomica che punta sulle eccellenze del territorio

Nasce Gustatio, l’associazione enogastronomica culturale dedicata a celebrare e valorizzare le eccellenze del territorio. Un punto di incontro per appassionati, produttori, ristoratori e artigiani del gusto, che mira a promuovere la ricchezza enogastronomica locale attraverso iniziative coinvolgenti e innovative. Con questa nuova realtà, il nostro obiettivo è far scoprire, tutelare e diffondere le eccellenze territoriali, creando un percorso di gusto e cultura per tutti.

