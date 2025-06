Nardella incontra gli imprenditori | L’Ue punta a nuovi mercati a zero dazi

Un incontro tra parole e opportunità, dove politica e imprenditorialità si sono confrontate in un dialogo schietto e concreto. Dario Nardella, eurodeputato del Pd, ha ascoltato le sfide e le speranze degli imprenditori dell’Empolese Valdelsa, puntando a nuovi mercati e zero dazi. È un passo importante verso una collaborazione più forte, perché il futuro del nostro sistema produttivo si costruisce ascoltando e agendo insieme.

Un incontro schietto dove la politica – quella talvolta e da taluni percepita come astratta, lontana – dell’ Unione Europea ha incontrato la realtà. Una realtà rappresentata dagli imprenditori dell’Empolese Valdelsa che hanno avuto l’opportunità di parlare faccia a faccia con l’eurodeputato del Pd Dario Nardella membro della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia e della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale a Bruxelles. A promuovere l’appuntamento di ieri in città nella sede di Seal, l’associazione Amici dei vigili del fuoco di Empoli con il vicepresidente Alessio Spinelli che ha tenuto a sottolineare l’importanza di "creare un ponte con l’Europa per ridurre le distanze e valorizzare il territorio contando sul supporto di chi (Nardella, già sindaco di Firenze, ndr) lo conosce bene e può rappresentarne le istanze". 🔗 Leggi su Lanazione.it