Napoli tra il sogno Nunez e la grana Osimhen

Napoli si trova al centro di un intrigo calcistico tra il sogno di Nunez e la complessa grana Osimhen. Mentre il club aspetta con ansia l’arrivo dell’uruguaiano, il destino del nigeriano, reduce da un prestito, si intreccia con le strategie future della squadra. Il mercato partenopeo si infiamma: tra offerte respinte e speranze di rinnovo, il futuro degli attaccanti potrebbe riscrivere le sorti dei partenopei.

Il Napoli aspetta Nunez, ma il destino dell'uruguaiano si intreccia a quello del collega attaccante,  Victor Osimhen. Il nigeriano è reduce dal prestito al Galatasaray ed è pronto a riflettere sul futuro dopo la fine delle sue vacanze. Dell'attaccante parla nell'edizione odierne il Corriere dello Sport. La prima offerta dell' Al-Hilal l'aveva respinta. Il club arabo, tuttavia, per accontentare il nuovo allenatore, Simone Inzaghi, tornerĂ alla carica. Sul piatto la solita offerta, una somma irrinunciabile. Si parla di 40 milioni netti per tre anni piĂą opzione per un'altra stagione. Totale: 160 milioni di euro.

Il Napoli si prepara a un'estate incandescente, con il sogno di riportare la Champions nel cuore della città .

