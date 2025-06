Napoli su Beukema il colpo di teatro arriva dal Bologna | la scelta

Napoli si prepara a rivoluzionare il suo attacco, e il colpo di scena arriva dal Bologna: Beukema si avvicina sempre di più ai partenopei. La trattativa è in fase avanzata, segnando un passo deciso verso un futuro ricco di novità per gli azzurri. Con Noa Lang ormai vicino e Darwin Nunez nel mirino, la campagna di rafforzamento del Napoli si fa sempre più intensa e ambiziosa.

L'intesa tra i due club è sempre più vicina: il futuro del giocatore potrebbe essere già stato deciso. Prosegue senza sosta il mercato in entrata del Napoli. La dirigenza azzurra non ha alcuna intenzione di fermarsi ed è costantemente al lavoro per chiudere il prima possibile le trattative in corso. In arrivo molti innesti per il reparto offensivo: Noa Lang è sempre più vicino, mentre si cerca l'accordo col Liverpool per Darwin Nunez. Nel frattempo arrivano novità importanti sulla trattativa tra gli azzurri e Sam Beukema. Il futuro del difensore del Bologna è sempre più vicino al Napoli, ma la scelta definitiva sarà presa proprio dai vincitori della Coppa Italia.