Napoli si insiste ancora per Beukema | per il tecnico è una priorità?

Il Napoli non si ferma nella sua corsa e rilancia con decisione per Beukema, considerato una priorità assoluta per il prossimo mercato estivo. Con Antonio Conte alla guida, la società lavora intensamente per rafforzare la rosa, puntando anche su Ndoye del Bologna. La strategia è chiara: rinforzare il team con profili di qualità per affrontare con ambizione la prossima stagione. La sfida ora è convincere i club coinvolti e assicurarsi questi talenti.

La SSC Napoli lavora al prossimo mercato estivo che inizierà il primo luglio 2025. Antonio Conte e la società hanno deciso diversi profili per rinforzare la rosa e, in queste settimane, l’attenzione si sta concentrando soprattutto su Beukema e Ndoye del Bologna, calciatori condivisi dall’allenatore e dallo stesso ambiente partenopeo. L’edizione de Il Mattino riporta: . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - beukema - insiste - tecnico

Napoli insiste su Beukema e Ndoye, ma il Bologna resiste: trattative in corso - Il calciomercato infiamma le sfide tra Napoli e Bologna, con i partenopei che spingono forte su Beukema e Ndoye, ma il club emiliano resiste al pressing.

Beukema, il Napoli insiste: la strategia del Bologna per trattenerlo – GdS Vai su X

Nunez è l'obiettivo numero uno. Ma il Napoli prepara il piano B "Darwin Nunez resta la prima scelta. Ma Lucca è già pronto a prendere il testimone." Il Napoli insiste per Darwin Nunez. Come riportato da Il Mattino, gli azzurri faranno un tentativo concreto prima Vai su Facebook

Napoli, Conte insiste per Beukema ma il Bologna fa muro. Ndoye vicino, affondo su Scalvini e Chiesa; Il Napoli insiste per Beukema del Bologna; Il Bologna blinda Beukema, il Napoli insiste: Manna pronto a giocarsi un jolly – CdS.

Napoli, si insiste ancora per Beukema: per il tecnico è una priorità? - La SSC Napoli lavora al prossimo mercato estivo che inizierà il primo luglio 2025. dailynews24.it scrive

IL MATTINO - Napoli-Beukema, c'è il piano B Scalvini ma le richieste sono troppo alte - Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli avrebbe un piano B rispetto al difensore del Bologna Sam Beukema, per il quale il tecnico Vincenzo Italiano continuerebbe a fare muro. Secondo napolimagazine.com