Napoli scatto improvviso per il post-Kvara | arriva il ‘sì’ del giocatore Conte esulta

Il mercato del Napoli batte il ritmo delle grandi occasioni: l'arrivo di Noa Lang, l'olandese brillante del PSV Eindhoven, segna un'impronta decisiva nella sessione estiva. Con Conte alla guida, i partenopei si preparano a rafforzare le corsie esterne, colpendo nel segno e suscitando entusiasmo tra i tifosi. Le prossime ore saranno decisive per la fumata bianca, e Napoli si appresta a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Il calciomercato del Napoli Campione d'Italia entra nel vivo. Dopo settimane di attesa, la dirigenza azzurra ha rotto gli indugi e piazzato l'accelerata decisiva per il primo, grande colpo dell'era Conte. L'obiettivo numero uno per rinforzare le corsie esterne, orfane del talento di Kvaratskhelia, è l'olandese Noa Lang, e le prossime ore saranno cruciali per la fumata bianca. L'esterno del PSV Eindhoven, classe '99, ha scalzato ogni concorrenza, balzando in cima alla lista dei desideri di Giovanni Manna. A confermare l'imminente chiusura dell'operazione non è solo l'indiscrezione di Sky Sport, ma anche la certezza di Alfredo Pedullà, esperto di mercato che ha svelato i dettagli di una trattativa ormai ai titoli di coda.

