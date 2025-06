Napoli quattro misteriosi incendi nella notte | a fuoco cassonetti scooter e auto

Notte di paura a Napoli, dove quattro incendi misteriosi hanno sconvolto il quartiere di Soccavo, bruciando cassonetti, scooter e auto. I carabinieri sono al lavoro per svelare l’origine di questi roghi inquietanti, temendo la presenza di un piromane che si aggira tra le strade della periferia occidentale. Un enigma che ha acceso l’attenzione della città , lasciando spazio a interrogativi e timori. La verità , però, potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

Quattro incendi in una notte, quattro interventi dei carabinieri della Compagnia di Bagnoli e del nucleo radiomobile di Napoli. I militari dell'Arma indagano su una sequenza di roghi che ha interessato il quartiere di Soccavo, periferia occidentale della città. Si teme la mano di un piromane.

