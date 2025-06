Napoli ostaggio di Osimhen | questa potrebbe essere l’unica exit strategy possibile

Napoli si trova ancora una volta intrappolato tra le ambizioni e le tensioni legate a Victor Osimhen, un nome che da tempo diventa sinonimo di incertezza e discussioni. La squadra campana, bloccata da un mercato in stand-by e dalle bizze del suo attaccante, cerca una via d’uscita. Ma quale potrebbe essere l’unica strategia possibile per sbloccare questa situazione complessa e tornare a sorridere? Scopriamolo insieme.

Un anno dopo, tutto sembra tornato al punto di partenza. Osimhen resta un peso di cui liberarsi e il Napoli bloccato dalle sue bizze. Ma una soluzione possibile c’è (Ansa Foto) – SerieAnews.com Più passano i giorni e più a Napoli si fa strada l’incubo vissuto anche lo scorso anno. Un mercato fermo, ostaggio delle intenzioni di Victor Osimhen. Il solito stallo: il giocatore vuole andare dove il Napoli non vuole cederlo, e il Napoli accetterebbe offerte che al giocatore non interessano. Neanche a dirlo, la situazione è diventata insostenibile. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Napoli ostaggio di Osimhen: questa potrebbe essere l’unica exit strategy possibile

In questa notizia si parla di: napoli - osimhen - ostaggio - possibile

Il Manchester United vuole Osimhen: emissari già a Napoli, possibile uno scambio (Kiss Kiss Napoli) - Il Manchester United punta decisamente su Victor Osimhen, con emissari già a Napoli per valutare un possibile scambio.

Ormai ne sono certi anche in Turchia: il Galatasaray vuole chiudere per Osimhen, ha l’accordo con il Napoli ma sta per esaurire la pazienza nell’attendere l’attaccante nigeriano Si aspetta una decisione (i giallorossi sp Vai su Facebook

Napoli ostaggio di Osimhen: questa potrebbe essere l’unica exit strategy possibile; RAI - Napoli ostaggio di Osimhen, De Laurentiis non vuole darlo alla Juventus; Il Mattino- Anguissa e Lobotka, la storia può cambiare: permanenza in rialzo.

Osimhen, Napoli in ‘ostaggio’: “Sì fa come dico io” I Se non firma, niente Nunez e mercato bloccato I Conte su tutte le furie - Purtroppo, all’entusiasmo che ha accompagnato l’arrivo di De Bruyne si è sostituita negli ultimi giorni una certa tensione. Come scrive jmania.it

RAI - Napoli "ostaggio" di Osimhen, De Laurentiis non vuole darlo alla Juventus - Victor Osimhen sfoglia la margherita e si sogna alla Juventus: Comolli interessato, ma il Napoli non vorrebbe cederlo ai bianconeri. Segnala msn.com