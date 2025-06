Napoli nel caos | in squadra c’è una mela marcia | Conte non lo vuole più

Napoli nel caos: una mela marcia minaccia l’armonia della squadra, e Conte non esita a prendere decisioni drastiche. Il tecnico leccese conosce bene il valore dello spogliatoio, considerandolo il fulcro di ogni successo, e non si fa scrupoli nel rimuovere chi mette a rischio questa unità. In un contesto di tensione e sfide, la sua fermezza dimostra ancora una volta che la coesione del gruppo viene prima di tutto, anche quando il caos si fa sentire.

Antonio Conte è così: non guarda in faccia a nessuno. Lo spogliatoio è sacro e viene prima di tutto, i giocatori lo sanno. Per Antonio Conte, lo spogliatoio non è soltanto un luogo fisico, ma il cuore pulsante di ogni squadra. L'allenatore salentino ha sempre dato enorme importanza alla compattezza del gruppo, convinto che prima della tattica o del talento individuale, siano la mentalità e l'unità interna a determinare il successo. Un ambiente coeso, dove regnano rispetto reciproco e spirito di sacrificio, è la base su cui costruisce ogni progetto tecnico.

