Napoli incontro col Bologna per Ndoye e Beukema | le novità

Dopo l'ultimo confronto tra Napoli e Bologna, si accendono le speranze per il doppio colpo che potrebbe rivoluzionare la rosa azzurra: Dan Ndoye e Sam Beukema. I due club si sono incontrati ieri per definire i dettagli di questa potenziale operazione di mercato, suscitando grande interesse tra tifosi e addetti ai lavori. Segui tutte le novità e aggiornamenti in tempo reale su Sportface Tv, la tua fonte numero uno per il calcio.

Il punto dopo l'ultimo incontro tra Napoli e Bologna in cui si è parlato del doppio trasferimento in azzurro di Dan Ndoye e Sam Beukema. Si è tenuto ieri un incontro tra il Napoli e il Bologna per il doppio trasferimento in azzurro di Dan Ndoye e Sam Beukema. Come riporta la redazione di Sky Sport, la richiesta dei rossoblù per l'esterno svizzero è di oltre 40 milioni, mentre per il difensore olandese di 35.

