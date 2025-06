Napoli | il Siviglia mette gli occhi su Simeone

Il calciomercato si infiamma: il Siviglia mette gli occhi su Giovanni Simeone, attaccante del Napoli. L’interesse del club spagnolo, guidato dal nuovo allenatore Almeyda, riaccende le speranze di un suo ritorno in Liga, dopo i fasti al Banfield. Il “Cholito” ha aperto alla possibilità di un trasferimento, ma il tutto resta ancora in fase embrionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa suggestiva pista diventerà realtà .

Il Siviglia è interessato a Giovanni Simeone del Napoli. Il nuovo allenatore del club spagnolo, Almeyda, lo aveva lanciato da ragazzo al Banfield e ora lo vorrebbe ritrovare in Spagna. Il "Cholito" ha aperto a questa possibilità di trasferimento. Per ora, però, si tratta di un interesse ancora da sviluppare in un'eventuale trattativa. Simeone è arrivato al Napoli nel 2022.

Juanlu, il Napoli ha provato a giocare la carta Simeone, ma il Siviglia punta a fare cassa - importante in un mercato sempre piĂą competitivo e attento alla sostenibilitĂ finanziaria. La possibile cessione di Simeone potrebbe aprire le porte a nuovi scenari, con il Napoli che valuta attentamente questa opportunitĂ per rafforzare la rosa senza sforare i limiti del fair play finanziario.

