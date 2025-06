Napoli Grealish non arriverà Incontro col Psv in settimana per Noa Lang Fabrizio Romano

Le ultime novità di mercato dal Napoli aprono scenari emozionanti e ricchi di suspense. Mentre Grealish sembra ormai sfumato, si fanno sempre più insistenti le voci su Noa Lang, in trattativa avanzata con gli azzurri, e su altre pedine come Ndoye, Sancho e Cheddira. Fabrizio Romano ci aggiorna sui dettagli: cosa riserverà il futuro del Napoli in questa calda sessione di mercato? Restate sintonizzati, perché le sorprese sono dietro l'angolo.

Arrivano novità di mercato in casa Napoli che riguardano alcuni nomi caldi nelle ultime ore come Noa Lang, Grealish, Ndoye, Sancho e Cheddira. Partendo dal primo, scrive il noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che sarebbe sempre più vicino agli azzurri. Il fantasista del Manchester City, invece, non arriverà stando sempre a quanto detto da Romano sul proprio account "X". Da Grealish a Noa Lang, passando per Cheddira: le ultime di mercato sul Napoli. "Il Napoli incontrerà il Psv Eindhoven questa settimana con un contatto diretto previsto tra le prossime 24 e 48 ore per discutere le condizioni dell'accordo con Noa Lang.

Napoli will meet with PSV Eindhoven this week with direct contact scheduled in 24/48h to discuss conditions of Noa Lang deal. He's on shortlist among options at winger with Dan Ndoye (personal terms agreed, not club to club yet) and Jadon Sancho.

Di Marzio a sorpresa: ACCORDO TRA IL NAPOLI E NOA LANG Intesa raggiunta con il calciatore, ora la trattativa è in fase avanzata Giù tutta per il Napoli, che ora dovrà strappare il 'si' del PSV, che ha già aperto alla cessione

