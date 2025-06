Napoli doccia gelata per Ndoye | Manna accelera per le alternative

Napoli affronta una doccia fredda con Ndoye, mentre Manna accelera alla ricerca di alternative vincenti. La squadra partenopea lavora intensamente su più fronti, determinata a rafforzare il proprio assetto per difendere lo Scudetto e mantenere alte le ambizioni anche in Champions. Un’estate di sfide e strategie che potrebbe decidere il destino del Napoli per la prossima stagione, rivelando i piani di una società pronta a tutto pur di conquistare altri trionfi.

Il Napoli lavora su più fronti con il chiaro obiettivo di costruire una squadra che possa difendere lo Scudetto senza lasciare nulla in Champions. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: napoli - doccia - gelata - ndoye

Napoli, doccia gelata per Ndoye: Manna accelera per Sancho e Chiesa - Il Napoli si prepara a un’estate intensa, con la mente rivolta sia al presente che al futuro. Dopo una doccia gelata per Ndoye, i dirigenti stanno accelerando su Sancho e Chiesa, puntando a rafforzare la rosa per mantenere il dominio in Serie A e affrontare con determinazione le sfide europee.

Napoli, doccia gelata per Ndoye: Manna accelera per Sancho e Chiesa; DIRETTA VIDEO - Napoli-Genoa 2-2: LIVE post partita con i tifosi allo stadio Maradona; Tutte le notizie.

Napoli, doccia gelata per Ndoye: Manna accelera per Sancho e Chiesa - Il Napoli lavora su più fronti con il chiaro obiettivo di costruire una squadra che possa difendere lo Scudetto senza lasciare nulla in Champions League. Come scrive calciomercato.com

Calciomercato Napoli, accordo raggiunto con Ndoye: la situazione - La permanenza di Conte e l’arrivo di De Bruyne sono i primi regali del Napoli ai suoi tifosi dopo la vittoria dello scudetto. Riporta msn.com