Napoli accordo raggiunto con Noa Lang del Psv Eindhoven

Napoli pronta a sorprendere ancora: dopo De Bruyne e Marianucci, il club azzurro si assicura Noa Lang del PSV Eindhoven, un vero colpo di mercato. La trattativa si è accelerata nelle ultime ore, posizionando l’olandese come il primo obiettivo per rinforzare l’attacco di Antonio Conte nella prossima stagione. Secondo fonti vicine alla società , l’accordo è ormai in dirittura d’arrivo, promettendo un'estate ricca di emozioni.

Dopo De Bruyne e Marianucci, il Napoli sta per mettere a segno il suo terzo colpo di mercato di questa estate: si tratta di Noa Lang, esterno del Psv. Avrebbe avuto una forte accelerata la trattativa per portare Noa Lang al Napoli. L’esterno olandese del Psv Eindhoven è diventato, a questo punto, il primo nome sulla lista del direttore sportivo Giovanni Manna per rinforzare l’attacco a disposizione di Antonio Conte la prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, proprio nelle ultime ore sarebbe stato trovato l’accordo con il giocatore. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Su Ndoye c’è anche il Dortmund. Il Napoli ha l’accordo con Lang che costa 28 milioni (Di Marzio) - Il mercato azzurro si infiamma: il Napoli, dopo aver sondato numerosi profili offensivi, sembra aver puntato forte su Noa Lang.

