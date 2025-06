Napoli accordo con Noa Lang | cifre e dettagli del contratto Vicina l'intesa con il PSV

Il Napoli si prepara a chiudere un colpo importante: l'accordo con Noa Lang è in fase di definizione, con dettagli contrattuali che fanno sperare in una svolta decisiva. La trattativa, condotta con precisione e determinazione, illustra il forte interesse dei partenopei nel rinforzare la rosa. La prossima mossa potrebbe essere l’annuncio ufficiale, confermando ancora una volta la volontà del club di puntare in alto. Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità!

Il Napoli fa sul serio per Noa Lang: le cifre e dettagli dell`accordo con il calciatore del PSV, sempre più vicino a diventare il nuovo rinforzo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: napoli - accordo - lang - cifre

Dall'Olanda - Napoli, accordo con Noa Lang: cifre e dettagli del contratto - Il Napoli si prepara a rinforzare il suo attacco con l'acquisto di Noa Lang, talento emergente del PSV.

Translate post#NoaLang, il #Napoli avanza! Trovato accordo col calciatore, si tratta col Psv: le cifre Vai su X

Napoli, Noa Lang su avvicina: accordo con gli azzurri, si punta a chiudere a breve. Sarebbe un buon colpo? L’attacco del Napoli che verrà potrebbe presto cominciare a prendere forma. Noa Lang, infatti, ha dato il via libera al trasferimento in azzurro dop Vai su Facebook

Dall'Olanda - Napoli, accordo con Noa Lang: cifre e dettagli del contratto; Dall'Olanda: Napoli-PSV, accordo per Lang. Dettagli e cifre dell'operazione; Sky – Napoli, accordo con Noa Lang: le cifre col PSV e gli altri nomi sugli esterni.

Dall'Olanda - Napoli, accordo con Noa Lang: cifre e dettagli del contratto - Dall`Olanda riportano cifre e dettagli dell`accordo con il calciatore del PSV, sempre più vicino a diventare il nuovo rinforzo. Segnala msn.com

SKY - Napoli, accordo raggiunto con Noa Lang: nuovo contatto con il PSV, ecco le cifre - Col club olandese è previsto un nuovo contatto in queste ore, e l’operazione si aggirerà sui 28 milioni qualora dovesse essere ragg ... napolimagazine.com scrive