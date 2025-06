Musica spettacoli itineranti e gonfiabili | serata magica con ErchieLand

tutta la famiglia. Musica coinvolgente, spettacoli itineranti e gonfiabili per adulti e bambini trasformeranno il cuore di Erchie in un mondo magico, dove il divertimento diventa protagonista. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile all'insegna di allegria, emozioni e spettacolari sorprese: non potete mancare, perché l'estate di Erchie inizia proprio qui!

ERCHIE - Il centro storico di Erchie si prepara a trasformarsi in un grande luna park a cielo aperto. Sabato 5 luglio 2025, a partire dalle 20:30, piazza Laviano e piazza Umberto I ospiteranno "ErchieLand", un evento che promette di inaugurare l'estate con una serata di puro divertimento per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Musica, spettacoli itineranti e gonfiabili: serata magica con "ErchieLand"

In questa notizia si parla di: erchieland - serata - musica - spettacoli

‘Calici in Armonia’, al San Vittorio o una serata fra musica e vino - Scopri l'incanto di "Calici in Armonia" al Teatro San Vittorino di Benevento, giovedì 15 maggio. Dopo il successo a Caserta, preparati a un'esperienza unica che unisce vini pregiati delle due province, note musicali vivaci e narrazioni coinvolgenti.

Musica, spettacoli itineranti e gonfiabili: serata magica con ErchieLand.

Al via il Festival dell'Argentario tra musica e spettacoli - Dal 3 al 6 luglio torna il Festival dell'Argentario che in questa seconda edizione si sdoppia e coinvolge le piazze di Porto Santo Stefano e Porto Ercole, offrendo al pubblico eventi di musica, comici ... Come scrive ansa.it

Musica live, cinema e spettacoli. Dodici martedì di cultura e risate - Inaugura stasera l’estate di Campogalliano con la rassegna ‘Martedì in centro’, dodici incontri settimanali tra cultura, reading, spettacoli ... Si legge su msn.com