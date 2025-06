Musica per tutti i gusti con Artigliè il festival di Fezzano con guest Finardi

Preparati a vivere un’esperienza unica tra note, emozioni e tradizione: dal 4 al 6 luglio, Fezzano si trasformerà nel cuore pulsante della musica con Artiglié, il festival che unisce generi e community, culminando con l’attesa guest Finardi. Un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi, dove ogni angolo del borgo diventa palco e ogni melodia un ricordo indelebile. Non perdere questa magia musicale nel cuore della Liguria!

Fezzano (La Spezia), 24 giugno 2025 – Musica per tutti i gusti, dal rock al jazz, dalla classica al funky: il 4-5-6 luglio torna Artiglié, il festival musicale che per tre giorni trasforma in palcoscenico tutto il borgo di Fezzano di Porto Venere. Un festival diffuso, a cui partecipa, insieme ai musicisti, tutta la comunità: abitanti, commercianti e turisti chiamati a immergersi nella storia e nelle storie del paese che, quest’anno, saranno raccontate anche attraverso un percorso fatto di installazioni fotografiche narrative, un progetto realizzato dai giovani consapevoli delle loro radici e dell'importanza di una comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica per tutti i gusti con Artigliè, il festival di Fezzano con guest Finardi

