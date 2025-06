Musica Oltre | il progetto che porta la bellezza della musica dentro la Casa Circondariale di Vibo Valentia

Grande successo per “Musica Oltre”, progetto che porta la bellezza della musica all’interno della Casa Circondariale di Vibo Valentia. Dopo cinque approfondite lezioni-concerto organizzate dal Conservatorio “Fausto Torrefranca” e partner prestigiosi, l’evento conclusivo ha regalato emozioni intense ai presenti. Il concerto finale del 20 giugno ha dimostrato come la musica possa essere un potente strumento di riscatto e speranza, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tutti.

Si è conclusa con un concerto emozionante e partecipato la terza edizione di “Musica Oltre”, l’iniziativa culturale che ha animato la Casa Circondariale di Vibo Valentia con cinque lezioni-concerto organizzate dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca”, in collaborazione con i Club Soroptimist della Calabria, l’Associazione Promocultura ETS e la stessa Casa Circondariale. L’evento finale, svoltosi il 20 giugno, è stato inserito nel programma nazionale della Festa della Musica 2025, promossa dal Ministero della Cultura e dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Musica Oltre”: il progetto che porta la bellezza della musica dentro la Casa Circondariale di Vibo Valentia

