Musica nell' aria alla scoperta del paesaggio e della cultura attraverso il potere evocativo della musica

Scoprite come la musica può trasformare ambienti e emozioni con "Musica nell’aria", il progetto innovativo di Accademia Teatro alla Scala. Questa iniziativa porta le melodie oltre i confini del teatro, coinvolgendo il pubblico in scenari urbani e paesaggistici unici. Venerdì 4 e sabato 5 luglio, Sernio, Lovero e Tovo di Sant’Agata saranno le cornici perfette per vivere un’esperienza sensoriale e culturale indimenticabile, dove l'arte sonora diventa ponte tra natura, storia e tradizione.

Entra nel vivo Musica nell’aria, il progetto di Accademia Teatro alla Scala, che porta la musica al di fuori dei tradizionali contesti teatrali, per incontrare il pubblico in spazi urbani o paesaggistici. Venerdì 4 e sabato 5 luglio saranno Sernio, Lovero e Tovo di Sant’Agata, incantevoli. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Musica nell'aria, alla scoperta del paesaggio e della cultura attraverso il potere evocativo della musica

In questa notizia si parla di: musica - aria - scoperta - paesaggio

Teatro all’aria aperta nel Parco. Storie e avventure alla scoperta della fauna - Nel suggestivo Parco della Maremma, il teatro all'aperto si fa portavoce di storie e avventure. Questo weekend, alla scoperta della fauna locale, i visitatori vivranno esperienze uniche.

Questa sera, per il penultimo appuntamento della rassegna musicale gratuita Note d'Incontro, si compie un viaggio nella Francia del primo Novecento, alla scoperta di un autore molto amato dal grande pubblico: Maurice Ravel. Di lui si conosce poco il caratt Vai su Facebook

Con ARIA quattro concerti tra escursioni, cultura e paesaggi mozzafiato; Ginestrail: una camminata tra natura, musica e comunità nel cuore del Piacentino; Musica, natura e spettacoli, un’estate di eventi nelle frazioni di Carpi.

Ascoltare il paesaggio tra percorsi e progetti per scoprire l’Italia attraverso suoni e musica - Itinerari sonori, fuori dalle sale d’orchestra, per scoprire l’Italia. Riporta msn.com

Un’intera giornata alla scoperta della Val di Mello con "Musica nell'Aria" - Venerdì 19 luglio 2024 i musicisti dell’Accademia Teatro alla Scala saranno i protagonisti di Musica nell’aria, un’iniziativa che coniuga arte e natura negli scenari della Val Masino, realizzata con ... Secondo primalavaltellina.it