' Music 4 Stroke' tre serate musicali per dare impulso alla prevenzione dell' ictus

Music 4 Stroke 2025 è molto più di una semplice rassegna musicale: è un’occasione unica per unire divertimento, socialità e consapevolezza sulla prevenzione dell’ictus cerebrale. Tre serate dinamiche, ricche di musica dal vivo e incontri informativi, pensate per sensibilizzare il pubblico su un tema di grande importanza. Un modo coinvolgente per imparare, condividere e fare la differenza, perché la salute si protegge anche con la musica.

Tre appuntamenti con la musica dal vivo, fra divertimento e convivialità, conoscenza e prevenzione dell'ictus cerebrale. È ‘Music 4 Stroke 2025’, la rassegna in partenza a Ferrara venerdì 27 - sempre in orario 20.30-22.30 - al bar ‘Paradiso Verde’ di viale Alfonso I d'Este. Scopo del ciclo di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Music 4 Stroke', tre serate musicali per dare impulso alla prevenzione dell'ictus

In questa notizia si parla di: music - stroke - prevenzione - ictus

