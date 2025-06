Museo di storia naturale arrivano le visite in notturna | il programma

Preparatevi a vivere un’esperienza unica sotto le stelle! Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo apre le sue porte in notturna, offrendo tre appuntamenti indimenticabili di visite guidate interattive. Dal fascino delle specie aliene alle scoperte più recenti in ambito scientifico, queste serate estive promettono di affascinare grandi e piccini. Non perdete l'occasione di esplorare il museo in un modo tutto nuovo e sorprendente!

Nell'ambito degli eventi estivi al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, giovedì 26 giugno è in programma il primo incontro del ciclo di visite guidate in orario serale. Tre appuntamenti imperdibili con visite interattive su temi di attualità scientifica, tra cui le specie aliene e le ultime.

