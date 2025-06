Muscarà | Alla faccia delle prevenzione la Regione rimanda ancora

Muscar224, alla faccia delle promesse sulla prevenzione, la regione ancora rimanda azioni concrete. Leggi, convegni e passerelle politiche lasciano il passo a una realtà ben diversa, dove chi non può permettersi la sanità privata resta indietro, dimenticato dalle istituzioni. A denunciarlo è Marì Muscarà, consigliera indipendente della Regione Campania, che si confronta con un ennesimo rinvio della Giunta regionale, evidenziando ancora una volta le criticità di un sistema che ha bisogno di cambiamenti urgenti.

« La parola prevenzione riempie leggi, convegni e passerelle politiche, ma quando si tratta di metterla in pratica, la realtà in Campania è un'altra. Una realtà in cui chi non può permettersi la sanità privata resta indietro, dimenticato dalle istituzioni». A denunciarlo è Marì Muscarà, consigliera indipendente della Regione Campania, dopo l'ennesimo rinvio da parte della Giunta regionale alla sua interrogazione, prevista per il Question Time del 25 giugno, su un tema delicatissimo: la diagnosi genetica precoce per soggetti con familiarità oncologica. « Stiamo parlando – spiega Muscarà – di una mutazione genetica che colpisce in particolare giovani donne, predisponendole a sviluppare tumori al seno, all'utero e alle ovaie.