Muore a 52 anni mentre lavora con l’escavatore lascia moglie e due figli

Una tragedia che ha sconvolto Montalcino e la comunità toscana quella che si è consumata il 24 giugno, costando la vita a Diego Prianti, un uomo di 52 anni. Mentre operava un escavatore in un’azienda agricola, un incidente improvviso ha cambiato per sempre le vite della sua famiglia, lasciando moglie e due figli nel dolore. Un dramma che ci ricorda quanto possa essere fragile la sicurezza sul lavoro e l’importanza di rispettare le misure di tutela.

Montalcino (Siena), 24 giugno 2025 - Tragedia a Montalcino. Diego Prianti, 52 anni di Roccastrada in provincia di Grosseto, è morto nella mattina di martedì 24 giugno mentre stava lavorando in un’azienda agricola e vinicola. Secondo le prime ricostruzioni, il dramma è avvenuto mentre il 52enne stava manovrando un escavatore. Un pezzo di metallo, in seguito a una manovra con il mezzo, lo avrebbe colpito con violenza alla testa. Non appena nell’azienda si sono resi conto di quanto accaduto è stato lanciato l'allarme al 112. Nonostante i tentativi di soccorso purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it