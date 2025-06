Muontain Bike nella piccola granfondo di Brenna vince Lucia Moraschinelli

paesaggi mozzafiato, hanno messo alla prova gli atleti in un contesto unico. Tra sudore e adrenalina, a conquistare il podio è stata Lucia Moraschinelli, che ha dimostrato una determinazione fuori dal comune. La vittoria di Lucia testimonia ancora una volta come passione e impegno possano portare grandi traguardi, regalando emozioni indimenticabili a tutti gli appassionati di mountain bike.

Domenica 22 giugno, a Brenna, si è corsa la "Piccola Granfondo di Brenna – Gianmaria alla memoria" la tradizionale competizione off-road valida come prova del circuito Master Cicli Pozzi di mountain bike. Tanto caldo e un tracciato misto e impegnativo di 15 km, con sezioni tecniche alternate a.

In questa notizia si parla di: brenna - bike - piccola - granfondo

