Mps pronta all’Ops su Mediobanca entro luglio dopo il via libera della BCE obiettivo chiusura entro agosto

Il Monte dei Paschi di Siena si prepara a una svolta decisiva: entro luglio, l’istituto è pronto per un’opa su Mediobanca, con l’obiettivo di ottenere una quota di controllo superiore al 66%. Dopo il via libera della BCE, l’operazione si avvicina, ma la Borsa resta cauta, riflettendo in uno sconto del 7,3% nel concambio. La strategia si mantiene flessibile, senza rilanci imminenti, lasciando aperti nuovi scenari di mercato.

L’offerta pubblica di scambio punta a una quota di controllo superiore al 66%, ma la soglia minima resta flessibile, la Borsa resta prudente, con uno sconto del 7,3% nel concambio e nessun rilancio previsto per ora L’offerta pubblica di scambio del Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca potr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mps pronta all’Ops su Mediobanca entro luglio dopo il via libera della BCE, obiettivo chiusura entro agosto

In questa notizia si parla di: entro - mediobanca - pronta - luglio

Enti locali, i Comuni siciliani dovranno presentare la selezione di interventi da finanziare entro l'11 luglio - I comuni siciliani sono chiamati a presentare entro l'11 luglio la selezione di interventi da finanziare.

Mps pronta allo sprint su Mediobanca: rilancio possibile e due possibili scenari in base a adesioni all’Ops • Mps punta a far partire l'Ops su Mediobanca entro il 10 luglio e la soglia del 50% appare alla portata di mano. Vai su X

Hai già ricevuto il nuovo numero di Limbiate Notizie? È un’edizione da non perdere! Dentro troverai: Il lancio ufficiale della Notte Bianca, in programma il 4 luglio La presentazione della nuova stagione teatrale 2025/2026 L’intero calendario degli eve Vai su Facebook

Mps-Mediobanca, dopo l’ok della Bce l’ops è pronta a partire: i tempi dell’offerta e il nodo delle soglie; Mediobanca pronta ad aggiornare i target finanziari al 2028; Mps pronta allo sprint su Mediobanca: rilancio possibile e due possibili scenari in base a adesioni all'Ops.

Mps-Mediobanca, dopo l’ok della Bce l’ops è pronta a partire: i tempi dell’offerta e il nodo delle soglie - L’offerta di scambio potrebbe partire l’8 e il 15 luglio e chiudersi ad agosto. Segnala milanofinanza.it

Mps-Mediobanca, dopo l’ok della Bce…" - Mediobanca a sorpresa questo venerdì diffonderà e presenterà le proiezioni al 2028 per uniformare l'arco temporale del suo piano, che scade nel 2026, al piano di Mps che ha scadenza appunto nel 2028. Lo riporta msn.com