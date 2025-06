mps anche la commissione europea indaga sulla vendita delle azioni da parte del tesoro

L’attenzione della Commissione europea sulla vendita delle azioni di MPS solleva importanti interrogativi sulla trasparenza e sulla competitività del processo. Mentre la Bce dà il via libera all’operazione su Mediobanca, le questioni legate alle scelte del Tesoro italiano potrebbero influenzare profondamente il futuro della banca e il mercato. Un’operazione, questa, al centro di un dibattito cruciale sulla governance finanziaria e sugli interessi europei.

Nel giorno in cui Reuters riporta la notizia del via libera della Bce all’ops di Mps su Mediobanca, è arrivata anche quella dell’attenzione rivolta dalla Commissione europea alla cessione da parte del governo italiano del 15 per cento delle quote del Monte dei Paschi di Siena, che si sarebbe verificata a seguito dell’esclusione di diversi importanti investitori – anche internazionali – dalla procedura di gara. Un’operazione, questa, al centro di indagini da parte della Procura di Milano, dopo un esposto da parte di UniCredit in merito a presunti accordi di concerto tra il gruppo Caltagirone e Delfin sull’acquisto di quote del Mps in portafoglio al ministero dell’Economia attraverso Banca Akros (istituto che appartiene al gruppo Banco Bpm, su cui UniCredit ha lanciato un’Ops). 🔗 Leggi su Lettera43.it