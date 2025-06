Mozzarella Bufala Campana Dop si promuove a New York appello per scongiurare dazi

Dalla saporita Campania alle luci di New York, la Mozzarella di Bufala Campana Dop conquista i palati globali. Dopo aver attraversato l'oceano e partecipato alla missione europea in Giappone, il suo tour internazionale si intensifica con una presenza al 'Summer Fancy Food'. L'obiettivo? valorizzare questa eccellenza italiana e lanciare un appello urgente per scongiurare i dazi che minacciano il suo successo.

(Adnkronos) – Oltre 10mila chilometri percorsi in due settimane da un capo all'altro del mondo. La Mozzarella di Bufala Campana Dop continua il suo tour di promozione internazionale e dal Giappone, dove il Consorzio di Tutela ha partecipato alla missione della Commissione Ue, approda al 'Summer Fancy Food' di New York, la principale rassegna del .

La mozzarella di bufala campana a bordo dell'Amerigo Vespucci - La mozzarella di bufala campana DOP e l'Amerigo Vespucci si incontrano in un evento unico, celebrando due icone del Made in Italy.

