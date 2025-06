Mozione Ars su Gaza Marano M5s | Un corridoio umanitario per accogliere i palestinesi

In un momento di grande tensione e sofferenza, la deputata regionale M5s Jose Marano si distingue con una proposta concreta: aprire immediatamente un corridoio umanitario per i rifugiati palestinesi bisognosi di cure. Durante la discussione all’Assemblea regionale siciliana sulla situazione a Gaza, Marano ha sottolineato l’urgenza di intervenire per alleviare le sofferenze di chi fugge dalla guerra, portando attenzione e solidarietà alle vittime. È fondamentale agire ora per garantire un aiuto immediato e concreto.

“Aprire subito un corridoio umanitario per i rifugiati palestinesi bisognosi di cure e interventi sanitari”. È la richiesta avanzata dalla deputata regionale M5s, Jose Marano, intervenuta in Aula durante la discussione all’Assemblea regionale siciliana della mozione su Gaza. Rivolgendosi al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Mozione Ars su Gaza, Marano (M5s): "Un corridoio umanitario per accogliere i palestinesi"

In questa notizia si parla di: marano - corridoio - umanitario - palestinesi

Gaza, almeno 21 palestinesi uccisi mentre andavano a centro umanitario - In un contesto di crescente tensione, la tragedia di Gaza segna un nuovo drammatico capitolo: almeno 21 palestinesi sono stati uccisi mentre si recavano a un centro umanitario.

Tajani anzichĂ© chiedere scusa agli italiani per le astensioni all’Onu, per la vergognosa copertura politica e militare e le strette di mano dei membri del Governo a Netanyahu che ha trucidato 60 mila palestinesi, oltre 15 mila bambini, ora si mette a sputare vele Vai su Facebook

Marano (M5S): Subito corridoi umanitari per i palestinesi, la Sicilia non resti inerme; Marano M5S | Subito corridoi umanitari per i palestinesi la Sicilia non resti inerme.

Mozione su Gaza, Marano (M5s) chiede a governo regionale e a Schifani corridoio umanitario per accogliere palestinesi - L’intervento in Aula della deputata regionale durante la discussione delle iniziative in sostegno del popolo palestinese. Lo riporta vivienna.it

Gaza, corridoio umanitario per evitare nuova strage utile solo al terrorismo - chiede al Governo italiano di farsi promotore di un’inziativa diplomatica per istruire subito un corridoio umanitario in favore dei civili palestinesi assediati nella striscia di Gaza. Da affaritaliani.it