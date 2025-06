Mourinho infierisce doppio ko per la Juve | 55 milioni per il sì

Il ritorno di José Mourinho in panchina infiamma il mercato e accende le speranze dei tifosi, mentre la Juventus si trova di fronte a una sfida cruciale dopo due sconfitte consecutive. Con 55 milioni pronti a cambiare le sorti del club, l’arte dello “Special One” potrebbe rivelarsi determinante nel riscrivere le sorti di una squadra in cerca di riscatto. In un clima di tensione crescente, il futuro si decide ora, sotto i riflettori di un calcio che non perdona.

Josè Mourinho sulla strada della Juventus: il portoghese asfalta i bianconeri, con 55 milioni si chiude l’affare Nel nome di Mourinho. Lo Special One continua ad essere un protagonista indiscusso della scena calcistica internazionale anche ora che è in Turchia e guida il Fenerbahce. Proprio la società di Istanbul, dopo la delusione dello scorso campionato, sta provando allestire una squadra molto forte e competitiva, per provare a rompere il dominio del Galatasaray e ben figurare anche in Europa. Un obiettivo che parte da un mercato importante e senza badare a spese ed è quello che il Fenerbahce vuole fare: così la strada dei turchi potrebbe incrociarsi con quella della Juventus. 🔗 Leggi su Sportface.it

