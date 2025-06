Motori nel cuore l' Hermitage Veteran Engine Club di Forlì celebra il trentennale

Nel cuore di Forlì, il 236° anniversario dell’Hermitage Veteran Engine Club ha celebrato tre decenni di passione e passaggi storici tra auto e moto d’epoca. Sabato, all'agriturismo 'I Merisi', appassionati e soci si sono riuniti per un evento che ha riscaldato gli animi e rafforzato il legame tra tradizione e innovazione. Un traguardo importante per un sodalizio che, da sempre, alimenta l’amore per la storia motoristica italiana.

Si è svolta sabato all'agriturismo 'I Merisi' di Via Firenze, la festa del trentennale dell'Hermitage Veteran Engine Club di Forlì, sodalizio forlivese di appassionati di auto e moto d'epoca legato all'Asi nazionale che allo stato attuale conta oltre 800 soci. Nato da un'idea di Raffele Barletta.

