motonautica successo di pubblico a cervia per il campionato del mondo offshore classe 3d 5000

(Adnkronos) – Un weekend ricco di sport, spettacolo e adrenalina quello che si è concluso in Emilia Romagna, dove è andato in scena il Grand Prix Offshore Cervia-Milano Marittima, tappa inaugurale del Campionato del Mondo Offshore Classe 3D5000. I team, provenienti da Italia, Norvegia, Finlandia e Francia si sono sfidati in due manche, valide per il mondiale e per il Campionato Italiano, tra il Porto Turistico e Piazza Torre San Michele, coinvolgendo pubblico e istituzioni in un weekend ad alta intensità. Al termine delle due manche, per la classifica mondiale, si conferma il dominio di Blu Banca, seguito da Foresti&Suardi e Johnsson Racing.