MotoGp rivoluzione in vista | Libery Media acquista i diritti

Una vera rivoluzione si prepara nel mondo delle due ruote: Liberty Media, colosso del settore, ha ottenuto l'ok dalla Commissione europea per acquisire l'84% dei diritti della MotoGP, aprendo un nuovo capitolo per gli appassionati. La storica partnership con Dorna Sports si trasforma, promettendo cambiamenti e opportunità innovative. La MotoGP sta per vivere una svolta epocale, e il futuro è più entusiasmante che mai.

(Adnkronos) – Liberty Media acquista la MotoGp. La società statunitense, proprietaria anche della Formula 1, ha ricevuto ieri, lunedì 23 giugno, l'ok dalla Commissione europea per rilevare l'84% dei diritti da Dorna Sports, mentre il management del motomondiale conserverà il restante 16%. L'operazione era in ballo da oltre un anno e il semaforo verde da . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: motogp - media - acquista - rivoluzione

MotoGP, sabato di rivoluzione o di restaurazione? Yamaha e Aprilia sfidano Ducati - Nel sabato di MotoGP a Silverstone, Yamaha e Aprilia sfidano Ducati in una giornata di rivoluzione o di restaurazione.

Ufficiale: Liberty Media acquisisce anche la #MotoGP, arrivato l'ok della Commissione europea Vai su Facebook

MotoGp come la Formula 1, Libery Media acquista i diritti. Cosa cambia; Capri, costumista del film Parthenope morto: ipotesi aggredito e poi ucciso; Moto gp, KTM in dubbio per il 2027: pesano crisi economica e ‘rivoluzione tecnica’. Cosa può succedere.

MotoGp, rivoluzione in vista: Libery Media acquista i diritti - La società statunitense, proprietaria anche della Formula 1, ha ricevuto ieri, lunedì 23 giugno, l'ok dalla Commissione europea per rilevare l'84% dei d ... Da msn.com

Dopo la Formula 1, Liberty Media acquista anche la MotoGP - La Liberty Media, già proprietaria dal 2016 della Formula 1, ha concluso un accordo per l'acquisto anche della MotoGP. Scrive tag24.it