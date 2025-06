MotoGp rivoluzione in vista | Liberty Media acquista i diritti

La MotoGP si prepara a una rivoluzione epocale: Liberty Media, gigante dell’intrattenimento e proprietario anche della Formula 1, ha ottenuto l’approvazione della Commissione europea per acquisire l’84% dei diritti del motomondiale. Un’operazione attesa da oltre un anno che potrebbe cambiare il volto delle corse su due ruote. La domanda ora è: quali novità attendono i fan? La passione per la velocità si apre a un nuovo capitolo emozionante.

(Adnkronos) – Liberty Media acquista la MotoGp. La società statunitense, proprietaria anche della Formula 1, ha ricevuto ieri, lunedì 23 giugno, l'ok dalla Commissione europea per rilevare l'84% dei diritti da Dorna Sports, mentre il management del motomondiale conserverà il restante 16%. L'operazione era in ballo da oltre un anno e il semaforo verde da parte della Ue era tutt'altro che scontato, visto che ora Liberty Media si troverà a 'governare' sia il principale campionato automobilistico che il motomondiale. Una posizione che la Commissione avrebbe potuto ritenere quindi troppo dominante. A comunicare il via libera della Commissione un comunicato pubblicato sul sito della MotoGp: "la Commissione Europea approva l'acquisizione della MotoGp da parte di Liberty Media.