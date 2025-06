MotoGP i precedenti di Francesco Bagnaia ad Assen Cinque vittorie Pecco imbattuto dal 2022!

Francesco Bagnaia coltiva un legame speciale con Assen, un rapporto così intenso da sembrare un vero e proprio “patto di sangue”. Le sue cinque vittorie sul circuito olandese e la sua imbattibilità dal 2022 ne sono la testimonianza. Pecco ha fatto della pista un simbolo di successo e passione, che lo spinge a dare il massimo ad ogni gara. La sua storia ad Assen è un racconto di affetto e vittorie memorabili, e il suo percorso continua a scrivere pagine di gloria.

Francesco Bagnaia ha un rapporto privilegiato con Assen. Una relazione profonda, le cui massicce radici affondano indietro nel tempo sino alle categorie formative. Pecco adora il tracciato olandese, tanto da essersi tatuato il suo layout su un braccio. Più di una dichiarazione d’amore. Si tratta di un autentico “patto di sangue” tra il piemontese e il Circuito del Drenthe, nel quale si è tolto soddisfazioni a raffica. Non a caso, la prima vittoria tout-court nel Motomondiale si concretizza proprio in Olanda. Corre l’anno 2016 e Bagnaia si impone in Moto3 dopo due performance incolori nel 2013 e 2015 (nel 2014 non gareggia perché infortunato). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, i precedenti di Francesco Bagnaia ad Assen. Cinque vittorie, Pecco imbattuto dal 2022!

In questa notizia si parla di: francesco - bagnaia - assen - pecco

Il 2025 orribile di Jorge Martin e Pecco Bagnaia - Il 2025 di Jorge Martin e Pecco Bagnaia si presenta intriso di sfide inaspettate. Dopo un 2024 brillante, entrambi i piloti si trovano a fronteggiare difficoltà impreviste che mettono alla prova le loro carriere.

SALVATE IL SOLDATO BAGNAIA! Il grande assente sul podio è Francesco Bagnaia. Il Gran Premio d’Italia era l’occasione perfetta per Pecco per invertire una stagione al momento anonima e priva di grosse soddisfazioni. Invece, dopo una partenza da pr Vai su Facebook

Pecco Bagnaia e la pista di Assen: un amore tatuato sulla pelle; “Ce l’ho tatuato”, Pecco Bagnaia si confessa: i tifosi restano di sasso; MotoGP, Assen, Pecco Bagnaia: “è uno dei miei circuiti preferiti che ho tatuato sul braccio”.

Francesco Bagnaia in crisi con la Ducati? Nel 2026 futuro in Yamaha per Pecco? - Francesco Bagnaia è in crisi con la Ducati, fuori dalla lotta per il titolo mondiale potrebbe lasciare la scuderia a fine anno. Riporta tag24.it

MotoGP Mugello 2025: Salvate il soldato Bagnaia! Al Mugello la resa mondiale di Pecco - Il weekend del Mugello poteva essere il trampolino di rilancio per Francesco Bagnaia, spinto dal meraviglioso pubblico, invece si è trasformato in una ... Scrive eurosport.it