MotoGP Francesco Bagnaia può diventare una leggenda di Assen affiancandosi a Surtees Agostini e Doohan

Pecco Bagnaia si prepara a scrivere un nuovo capitolo epico della sua carriera ad Assen, circuito che gli ha regalato la sua prima vittoria nel Motomondiale. Con l’orgoglio di aver tatuato il layout del tracciato sul braccio, il pilota italiano ambisce a diventare una leggenda come Surtees, Agostini e Doohan. La sua determinazione e il legame profondo con questo circuito sono il preludio a un’altra storica impresa sulla pista olandese.

Francesco Bagnaia è legato ad Assen da un rapporto fortissimo, tanto da essersi tatuato su un braccio il lay-out del circuito olandese, sul quale ha ottenuto la prima vittoria della carriera nel Motomondiale, imponendosi in Moto3 nell’ormai lontano 2016. Successivamente, ha primeggiato panche nella categoria cadetta (2018) e – soprattutto – in tre occasioni in MotoGP. Proprio questo è uno dei temi forti dell’imminente Dutch Tourist Trophy. Pecco si è imposto nelle ultime 3 edizioni. D’accordo, non sarĂ piĂą “l’UniversitĂ della Moto”, perchĂ© l’ anello nord della pista è stato amputato per fare spazio a tribune e strutture di supporto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia può diventare una leggenda di Assen affiancandosi a Surtees, Agostini e Doohan

In questa notizia si parla di: motogp - francesco - bagnaia - assen

MotoGP, i precedenti di Francesco Bagnaia ad Assen. Cinque vittorie, Pecco imbattuto dal 2022! - Francesco Bagnaia coltiva un legame speciale con Assen, un rapporto così intenso da sembrare un vero e proprio “patto di sangue”.

Francesco Bagnaia è fuori dal progetto Ducati. Non mi sorprenderebbe se annunciasse nella sosta tra Assen ed il Sachsenring l'accordo con Honda o Yamaha già per il 2026. #MotoGP Vai su X

SALVATE IL SOLDATO BAGNAIA! Il grande assente sul podio è Francesco Bagnaia. Il Gran Premio d’Italia era l’occasione perfetta per Pecco per invertire una stagione al momento anonima e priva di grosse soddisfazioni. Invece, dopo una partenza da pr Vai su Facebook

MotoGP, tutti i record di pista del Mondiale; Dall’Igna ritrova Bagnaia: “Reazione da campione. Ora Mugello e Assen, lo voglio in forma”; Bagnaia perfetto domina la sprint ad Assen davanti a Martin. Caduto Marquez.

MotoGP Assen 2025: orari, diretta TV e streaming del GP d’Olanda - Tutti gli orari del weekend del GP di Assen 2025: prove libere, qualifiche, sprint e gara, dove vedere in diretta TV e streaming la MotoGP. msn.com scrive

GP Olanda 2025: orari Sky/Now e TV8 - Gli orari TV e i dettagli della programmazione televisiva del GP d'Olanda 2025 in diretta su Sky e in differita su TV8 ... Come scrive formulapassion.it