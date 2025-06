MotoGP al Mugello non si dorme e non si vince neppure se non si ha una moto Factory!

Il Mugello, teatro di sfide epiche e passioni infuocate, dimostra ancora una volta che in MotoGP il talento e la determinazione fanno la differenza, nonostante la presenza di moto factory. Il Gran Premio d’Italia 2025 ha scritto un altro capitolo memorabile, con Marc Marquez che, dopo 11 anni di attesa, torna sul podio e si avvicina sempre di più al traguardo mondiale. La gara ci ricorda che nel motomondiale, solo chi osa può dominare, e El Trueno de Cervera è ormai inarrestabile.

Come sappiamo, il Gran Premio d’Italia 2025 di MotoGP è stato vinto da Marc Marquez, tornato al successo al Mugello dopo ben 11 anni di digiuno. Un risultato significativo, che certifica come il trentaduenne iberico abbia ormai messo le mani sul Mondiale, avendo rifilato una sonora batosta a Francesco Bagnaia su uno dei suoi tracciati preferiti. Sappiamo anche che El Trueno de Cervera ha ripreso la sua posizione dominante nel Motomondiale dopo essere entrato nel Factory Team Ducati. Per quanto vincente, nel 2024 il blasonato catalano non ha lottato per il titolo, ma correva con una struttura privata, ovverosia Gresini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, “al Mugello non si dorme” e non si vince neppure se non si ha una moto Factory!

In questa notizia si parla di: motogp - mugello - dorme - vince

MotoGp: Marc Marquez vince Sprint al Mugello, terzo Bagnaia - Un duello emozionante ha animato il Gran Premio d’Italia al Mugello, dove Marc Marquez ha centrato una vittoria sorprendente nella Sprint race.

Pov: sei al Mugello la sera prima della gara della @motogp AL MUGELLO NON SI DORME #motogp #mugello #italiangp #mugellocircuit #moto #racing @al_mugello_non_si_dorme @mugellocircuit #motorcycle #motorvycleracing #peccobagnaia #marc Vai su Facebook

Bagnaia dopo il Mugello dice sinceramente quello che tutti pensano dei fratelli Marquez in MotoGP; MotoGP Mugello, corsa agli alloggi tra prezzi alle stelle e camere introvabili: 2mila euro per una stanza; MarquezGp: al Mugello non si dorme causa incubo Marc!.

MotoGP, Marc Marquez vince il GP Italia al Mugello: Bagnaia solo quarto, classifica e ordine di arrivo - Dopo undici anni di attesa Marc Marquez trionfa ancora al GP Italia: al Mugello lo spagnolo si prende la scena con un'altra gara perfetta, seguito da suo fratello Alex. Da fanpage.it

MotoGp, Gp Mugello in Italia, vince Marc Marquez: gli highlights della gara - Secondo posto per il fratello Alex (Ducati Team Gresini), terzo posto per Fabio Di Giannantonio (Ducati- Scrive tg24.sky.it