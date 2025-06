Morto l’attore Alvaro Vitali aveva 75 anni | il cinema italiano piange Pierino

Il mondo del cinema italiano piange oggi la scomparsa di Alvaro Vitali, il celebre attore conosciuto come Pierino, che ci ha regalato sorrisi e ricordi indimenticabili. A 75 anni, dopo un ricovero di due settimane, Vitali si è spento a Roma, lasciando un vuoto immenso nel cuore dei suoi fan e colleghi. La sua comicità resterà per sempre impressa nella storia della nostra cinematografia. La sua figura iconica continuerà a vivere nei nostri cuori.

Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di un volto iconico del cinema popolare: Alvaro Vitali è morto nel tardo pomeriggio a Roma, lasciando un vuoto profondo tra i suoi affezionati fan e colleghi. L’attore, celebre per aver incarnato uno dei personaggi più riconoscibili della commedia nostrana, se n’è andato all’età di 75 anni dopo un periodo di ricovero durato circa due settimane. A causarne la morte è stata una broncopolmonite recidiva, come aveva spiegato qualche giorno fa Stefania Corona, sua ex moglie, in un’intervista concessa ai media. Vitali si trovava già da tempo in condizioni di salute precarie, ma nessuno avrebbe immaginato un epilogo così repentino per un artista che, nonostante l’età e le difficoltà , aveva continuato a essere presente – anche se più raramente – nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it