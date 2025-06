Morto Giorgio Biagioli l’attore di L’ombra del giorno che partecipò a The Voice Senior

Giorgio Biagioli, il volto e la voce che hanno emozionato il pubblico di "L’ombra del giorno" e "The Voice Senior", ci ha lasciati all’età di 77 anni. Con il suo talento e la sua presenza carismatica, ha attraversato palcoscenici e schermi, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di chi lo ha seguito. La sua scomparsa, avvenuta a Frascati a causa di complicanze post-operatorie, rappresenta una perdita grande per il mondo dello spettacolo e per tutti noi.

Una voce che sapeva emozionare, un volto che ha attraversato palcoscenici e schermi: Giorgio Biagioli ci ha lasciati. Aveva 77 anni, ed è morto a Frascati, in seguito a complicanze sopraggiunte dopo un delicato intervento chirurgico. La notizia, diffusa da cronachemaceratesi.it, ha scosso il mondo dello spettacolo e chi lo aveva seguito, anche solo una volta, in una delle sue esibizioni. Nel 2020 aveva preso parte a The Voice Senior, dove si era fatto conoscere dal grande pubblico malgrado la sua carriera abbia attraversato decenni. Addio a Giorgio Biagioli. La morte di Giorgio Biagioli segna la fine di una parabola artistica fatta di passione, tenacia e un amore per il palcoscenico. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Morto Giorgio Biagioli, l’attore di L’ombra del giorno che partecipò a The Voice Senior

In questa notizia si parla di: morto - giorgio - biagioli - voice

È morto Giorgio Biagioli, l’attore che partecipò a The Voice Senior aveva 77 anni - Una voce amica che ha lasciato un segno nel cuore di molti. Giorgio Biagioli, attore e volto noto di The Voice Senior, ci ha lasciato a 77 anni, portando con sé ricordi di talento e passione.

È morto Giorgio Biagioli Vai su Facebook

È morto Giorgio Biagioli, l’attore che partecipò a The Voice Senior aveva 77 anni; Morto Giorgio Biagioli, l’attore di L’ombra del giorno che partecipò a The Voice Senior; Morto lo showman Giorgio Biagioli, l’ultimo lavoro cinematografico con Lillo e Greg in “Elf me”.

È morto Giorgio Biagioli, l’attore che partecipò a The Voice Senior aveva 77 anni - È morto sabato Giorgio Biagioli, attore ed ex volto di The Voice Senior. Da fanpage.it

Addio al volto di The Voice Senior: Giorgio Biagioli muore a 77 anni - Lutto nel mondo della televisione: addio a Giorgio Biagioli, ex volto di The Voice Senior e attore, scomparso a 77 anni. Lo riporta msn.com