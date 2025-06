Morto Alvaro Vitali l’ultima lettera d’amore all’ex compagna Stefania Corona

Alvaro Vitali, il celebre volto della commedia italiana, ci ha lasciato all’età di 75 anni a Roma, portando via con sé un pezzo di cuore e di storia del cinema. Conosciuto per il suo Pierino irriverente e le risate contagiose, dietro la maschera di allegria nascondeva un animo colmo di emozioni e dolore. Solo pochi giorni prima della sua scomparsa, aveva scritto una lunga lettera d’amore alla sua ex compagna Stefania Corona, rivelando un lato inedito e profondo dell’uomo dietro la leggenda.

Alvaro Vitali è morto a Roma all'età di 75 anni. Volto indimenticabile della commedia sexy all'italiana, leggenda pop di una generazione cresciuta tra risate sguaiate e battute irresistibili, se n'è andato portando con sé una pagina amara della sua vita privata. Dietro l'allegria del suo Pierino, dietro le smorfie e la comicità disarmante, c'era un uomo ferito, innamorato, tradito. Solo pochi giorni prima della morte, aveva scritto una lunga lettera alla sua ex moglie Stefania Corona, pubblicata sul settimanale DiPiù, un commiato struggente e orgoglioso, a metà tra la dichiarazione d'amore e la richiesta di pace.

