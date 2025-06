Morto Alvaro Vitali celebre il suo personaggio di ‘Pierino’ | le ultime dichiarazioni

È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Alvaro Vitali, celebre protagonista dei mitici film di Pierino. Icona del cinema italiano degli anni '70 e '80, Vitali ha saputo conquistare generazioni intere con il suo talento comico e la sua irresistibile simpatia. Oggi, 24 giugno 2025, perdiamo un vero monumento dello spettacolo. Ripercorriamo insieme la sua straordinaria carriera e le ultime sue dichiarazioni, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di tutti.

