Morto a 92 anni Morazzoni presidente del Milan negli anni bui della Serie B

Morazzoni, figura storica del Milan, ha guidato il club durante uno dei periodi più difficili, preso in un momento di crisi dopo lo scandalo del Totonero. A soli 92 anni, la sua vita e la sua carriera restano un esempio di dedizione e passione per il calcio, lasciando un’eredità indelebile nella storia rossonera. La sua influenza si estende oltre il campo, testimonianza di un’epoca di sfide e rinascite.

Prese il posto del radiato Felice Colombo dopo lo scandalo del Totonero, lasciando poi la presidenza nell'82 a Giussy Farina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Morto a 92 anni Morazzoni, presidente del Milan negli anni bui della Serie B

In questa notizia si parla di: anni - morto - morazzoni - presidente

Andrea Brina morto per un malore improvviso a 55 anni, era il presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa - La comunità di Certosa e Valpolcevera piange la prematura scomparsa di Andrea Brina, presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo, deceduto a soli 55 anni a causa di un malore improvviso.

L'Iran ha lanciato due diverse ondate di missili contro Israele in seguito al bombardamento statunitense dei suoi siti nucleari. Diversi i danni tra Tel Aviv, Gerusalemme ed Haifa. Decine i feriti Continua ? https://tinyurl.com/2a6e7t27 Vai su Facebook

Morto a 92 anni Morazzoni, presidente del Milan negli anni bui della Serie B; Come guardare Chelsea-Los Angeles FC: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su DAZN; Milan, è morto a 91 anni l'ex presidente Giussy Farina. Lanciò Paolo Rossi, lo strappò alla Juventus alle buste.

Morto a 92 anni Morazzoni, presidente del Milan negli anni bui della Serie B - Prese il posto del radiato Felice Colombo dopo lo scandalo del Totonero, lasciando poi la presidenza nell'82 a Giussy Farina ... Si legge su gazzetta.it

Addio all'ex presidente del Milan, il rhodense, Gaetano Morazzoni - Si è spento nella mattinata di oggi, martedì a 92 anni, Gaetano Morazzoni, avvocato, politico e ex presidente di Milan e Sea Avvocato e uomo politico è stato vicesindaco di Rho all'epoca del sindaco C ... Lo riporta primamilanoovest.it