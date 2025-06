Morto a 75 anni Alvaro Vitali il Pierino del cinema italiano

È con grande tristezza che il mondo del cinema italiano saluta Alvaro Vitali, il celebre “Pierino” degli anni ’70 e ’80, scomparso a 75 anni. Icona indimenticabile di un’epoca, la sua comicità ha fatto sognare generazioni. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, il suo talento rimarrà indelebile nella memoria collettiva. La sua eredità continuerà a vivere attraverso i film che hanno segnato un’epoca e l’affetto di milioni di fan.

ROMA (ITALPRESS) – Lutto nel mondo del cinema. Si è spento questo pomeriggio, a 75 anni, Alvaro Vitali, il mitico “Pierino” di tanti film degli anni ’70 e ’80. Gli ultimi anni di Vitali non sono stati felici perchè quel cinema che oggi ne piange la scomparsa per una broncopolmonite recidiva, lo aveva abbandonato. Eppure di film l’attore ne aveva fatti davvero tanti nei panni di Pierino, personaggio che gli ha regalato il successo, e grazie ai ruoli nei film del filone della commedia sexy all’italiana, al fianco di Lino Banfi, Edwige Fenech e Renzo Montagnani, solo per citarne alcuni. Vitali era nato a Roma il 3 febbraio 1950 in una famiglia piccolo-borghese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

