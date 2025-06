Morte di Gabriele i testimoni Le ruote continuavano a girare anche contro il muro - LE FOTO

La tragica scomparsa di Gabriele Nuzzolo, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, scuote la comunità di Poggio alla Lastra. Mentre le indagini proseguono, le testimonianze e le immagini catturano l’attenzione, rivelando un episodio che ha lasciato tutti sgomenti. In assenza dell’autopsia, il mistero si infittisce, ma la certezza rimane: le ruote continuavano a girare anche contro il muro, come un inquietante simbolo di un evento che non smette di far riflettere.

Non ci sarà l'autopsia sul corpo di Gabriele Nuzzolo, il 33enne ucciso domenica sera intorno alle 19 da un'auto in retromarcia mentre stava facendo un aperitivo in un chiosco con otto amici, nella piccola borgata di Poggio alla Lastra, nei pressi di Santa Sofia, ma ricadente nel comune di Bagno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Morte di Gabriele, i testimoni "Le ruote continuavano a girare anche contro il muro" - LE FOTO

