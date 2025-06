Morta Aurora Maniscalco | l’hostess precipitata da un palazzo mentre era con il fidanzato

Una tragedia sconvolgente scuote la comunità di Vienna e i cuori di chi conosceva Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di soli 24 anni. La sua vita si è spezzata in un attimo, precipitando da un edificio mentre era con il fidanzato. La sua storia, fatta di sogni e di speranze, si interrompe troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile. La vicenda solleva interrogativi e dolore, spingendo a riflettere sulla fragilità della vita.

Aurora Maniscalco, 24 anni, hostess palermitana in servizio presso la compagnia Lauda Air, è morta lunedì in seguito a una tragica caduta dal terzo piano di un edificio a Vienna, dove viveva da circa tre anni. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, poco dopo l'una. La giovane è stata immediatamente trasportata in ospedale in condizioni disperate, ma non ce l'ha fatta: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate troppo gravi. Il caso ha subito assunto contorni poco chiari. Secondo quanto riportato dalla stampa austriaca e confermato dalle autorità locali, la polizia non esclude che possa non trattarsi di un incidente.